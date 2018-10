Si terrà lunedì 22 ottobre alle ore 9.00, presso la sala conferenze dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" in Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione e firma del "Protocollo d'Intesa" stipulato tra l'Ateneo, nella persona del Magnifico Rettore Salvatore Berlingò, l'Anolf di Reggio Calabria, rappresentata dal Presidente Mohamed El Ghouazi e l'Anolf di Messina, nella persona del Presidente Avv. Carlo Mastroeni.

Il Protocollo di durata triennale, sancisce l'impegno delle parti in merito alla promozione, lo sviluppo, la progettazione locale e/o internazionale ed il consolidamento di iniziative volte alla realizzazione della "Cittadella dell'Immigrazione", centro multifunzione destinato all'accoglienza, la formazione culturale, l'assistenza medica, fiscale e sociale dei soggetti definiti "vulnerabili", con l'ausilio dell'osservatorio per le politiche dell'immigrazione e per le politiche sociali, che sarà presente nel centro di cui sopra.

L'accordo tra l'Università e le strutture Anolf, da sempre impegnate nella tutela dei diritti degli immigrati e nel supporto del loro percorso d'integrazione, si pone nel solco della continuità e di una sempre maggiore comunione d'intenti per il conseguimento delle proprie finalità, alla luce delle precedenti fruttuose collaborazioni.