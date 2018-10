Palmi (RC), dalla Giunta comunale provvedimento urgente per i lavori nei quartieri di Taureana, Tonnara e Pietrenere

Nella mattina di oggi, la Giunta Comunale ha dichiarato di Somma Urgenza i lavori straordinari resisi necessari nei quartieri di Taureana, Tonnara e Pietrenere a seguito degli eventi climatici di carattere straordinario verificatisi nelle scorse settimane. La Giunta ha adottato tale provvedimento ritenendolo di grande importanza per queste aree, considerando la loro grande vulnerabilità ogni qualvolta si verificano episodi metereologici di grave intensità e delle situazioni di pericolo dovute agli allagamenti che questi fenomeni causano alle strade ed agli abitati di quei quartieri. Da questi fenomeni derivano inoltre gravi problemi di carattere idraulico ed igienico sanitario, che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto impossibili da ignorare, vista la loro quantità e gravità.

Dichiarando di somma urgenza gli interventi da realizzare, il sindaco Giuseppe Ranuccio e la Giunta Comunale tutta hanno dunque deciso di porre rimedio a queste situazioni di disagio, mettendole al centro dei loro impegni. I lavori, ammontanti a circa 80mila euro, saranno realizzati nonostante le somme necessarie non siano nell'immediata disponibilità dell'ente. Il Comune di Palmi chiederà inoltre un contributo di riconoscimento per lo stato di emergenza dichiarato dalla Regione Calabria al Governo.

«Per le casse dell'Ente si tratta di una somma ingente, ma che non possiamo esimerci dall'impegnare per la risoluzione di problematiche così gravi – ha spiegato il sindaco Ranuccio – l'importantissimo impegno preso questa mattina è rivolto a quella parte della cittadinanza che si trova a combattere contro gravi disagi ad ogni pioggia di intensità superiore alla media. Questi interventi saranno realizzati anche in attesa dei lavori di adeguamento alle reti idriche e fognarie della Tonnara, che ci consentiranno di risolvere in via definitiva queste criticità e che saranno realizzati nel prossimo futuro mediante le somme derivanti dal progetto presentato dal nostro e Ente e finanziato dalla Regione Calabria e dai Patti per il Sud».