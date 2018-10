L'intelligenza artificiale è destinata a cambiare radicalmente le nostre vite, la società nella quale viviamo, il tessuto economico e produttivo nazionale e locale. A questo importante tema è dedicata la XIV edizione del Forum europeo Manfredo Golfieri "L'innovazione per la competitività", in programma presso la Camera di commercio di Reggio Calabria lunedì 22 ottobre, a partire dalle ore 9.30, in via Tommaso Campanella, 12. Il titolo dell'edizione di quest'anno è "L'innovazione è una questione di Intelligenza".

Anche quest'anno il Forum, che registra il patrocinio del Ministero dello Sviluppo economico, della Regione Calabria e di Unioncamere nazionale, si qualificherà per il livello dei partecipanti e delle competenze tecnico-scientifiche coinvolte.

Con il Forum la Camera di commercio di Reggio Calabria assume ancora una volta il ruolo di promotore di un'importante occasione di incontro e confronto tra attori nazionali e internazionali e i rappresentanti del territorio.

Al centro del dibattito ci sarà l'Intelligenza artificiale, che sta velocemente entrando nella quotidianità delle persone e delle aziende, accompagnata da grandi aspettative per le applicazioni che si rendono via via disponibili per la gestione dei processi, ma anche da preoccupazioni. Il processo di digitalizzazione definisce opportunità che consentono la creazione di modelli di business innovativi; l'accesso a queste tecnologie apre nuove possibilità a chi riesce a cogliere prima degli altri i processi in atto e ad intercettare le esigenze emergenti.

"Il contesto in cui le nuove opportunità offerte dai processi di digitalizzazione si sviluppano – ha sottolineato Antonino Tramontana, presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria - appare sempre più complesso, ricco di dati, attività e informazioni da monitorare, analizzare, interpretare e prevedere. Di qui la nostra iniziativa, che propone un incontro per fare il punto della situazione mettendo a confronto gli attori principali di questo processo di cambiamento e avviando un confronto su alcune delle priorità individuate dal libro bianco dell'AGID sull'intelligenza artificiale: Etica, Tecnologie e Competenze".

"Sono convinto – ha dichiarato il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, in un messaggio all'istituto camerale – che l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche aziendali anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale risultano, soprattutto in questa fase economica, fondamentali per individuare tutte le azioni possibili di sviluppo per il sistema delle imprese e del territorio".

Il Forum rientra nelle attività del Punto Impresa Digitale di Reggio Calabria.

Le Camere di commercio italiane ricoprono un ruolo importante nel supportare la digitalizzazione delle imprese italiane: ruolo riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del Network nazionale Impresa 4.0, il quale ha affidato al sistema camerale l'incarico di supportare la digitalizzazione delle imprese attraverso azioni di informazione, formazione e primo orientamento. La Camera di commercio di Reggio Calabria ha aderito al Network Nazionale Impresa 4.0 costituendo il Punto Impresa Digitale-PID, che fornisce assistenza alle imprese sulle applicazioni ed i benefici offerti dal digitale, le opportunità economiche connesse e sui possibili rischi derivanti dal mancato utilizzo di queste nuove tecnologie.