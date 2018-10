Domenica 21 ottobre, il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Reggio Calabria, in continuità con quanto avvenuto negli scorsi anni, promuove la sesta edizione dell'evento nazionale "ForestAmica", con l'obiettivo di far conoscere alla collettività luoghi speciali e ricchi di natura e biodiversità. L'incontro si terrà presso la Foresta Demaniale "Alto Aspromonte" con appuntamento lungo la strada Provinciale Gambarie - Polsi in località Matarazzelli a partire dalle 10.

Collaborano il Laboratorio Entomologico Emozione e Natura, con dei laboratori all'aperto dove si svolgeranno attività di educazione ambientale ed interpretazioni della natura.

L'evento è rivolto ad un ampio pubblico: famiglie, associazioni, gruppi, scolaresche, o singoli visitatori.