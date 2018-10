Reggio, domenica tornano le “Domeniche Agatensi”

Tutto pronto per il quinto appuntamento delle "Domeniche Agatensi" previsto per domenica 21 ottobre alle 16.30 a Piazza Arghelle a San Salvatore.

"Casa, cibo, mestieri e famiglia. Aspetti di vita quotidiana a Sant'Agata durante il Vicereame spagnolo" sarà il tema della passeggiata culturale al sito archeologico di Motta Sant'Agata, incastonato sulle colline reggine.

Assieme al professore Orlando Sorgonà e alle sue decennali ricerche archivistiche andremo alla scoperta di aspetti inediti relativi al microcosmo agatino.

Scopriremo le abitudini e lo stile di vita degli abitanti dell'antica città di Sant'Agata prima che il terribile terremoto del 5 febbraio 1783 la distruggesse.

Parleremo di come erano composte le famiglie, dei cibi solitamente consumati, degli abiti che si indossavano.

Si parlerà poi di abitazioni, oggetti, mestieri e di moltissimi altri aspetti della vita quotidiana che caratterizzava la società dell'epoca.

Inoltre, al termine della passeggiata sarà possibile degustare un menù tipico del XVII secolo, appositamente impostato consultando i vari documenti archivistici:

Facioli colle spezie de lo Novo Mondo, Patate cum aglio et rosamarina, Sarde sottosale de lo Mare Nostrum, Olive zunzufariche, Caso et isquisitissimo miele de li nostri copaglioni, Ricotta ne li fascedhi, Pane de Jurmano cunzato cum olio de trappito, Castagne 'nzerte infurnate, Stomatico cum cannella de qualita', Acqua pura de sorgente et vino bono.

Si specifica che qualora dovesse piovere, l'iniziativa sarà rimandata a data da destinarsi successivamente.

Tutti gli appuntamenti (dal 16 settembre scorso sino al 18 novembre p.v.) sono organizzati dalla Pro Loco Reggio Calabria San Salvatore, associazione che ufficialmente ha in gestione il sito, con il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia.

Rientrano nelle attività di "salvaguardia, valorizzazione e promozione dei siti archeologici presenti sul territorio comunale", così come previsto dall'accordo sottoscritto e formalizzato dalla Pro Loco lo scorso 3 luglio in seguito alla partecipazione al bando Pubblico indetto dal Comune di Reggio Calabria.

Per maggiori informazioni si consiglia di contattare l'associazione attraverso i seguenti recapiti:

347 8337830 – 331 9052973 www.prolocosansalvatore.rc.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pagine fb: https://www.facebook.com/Pro-Loco-Reggio-Calabria-San-Salvatore-926865564061825/

https://www.facebook.com/mottasantagata/