Lemma (Udc): “Centrodestra unito per dare una nuova speranza a Reggio Calabria”

"La nuova unità raggiunta all'interno del centrodestra reggino fa ben sperare per il futuro. La prima riunione interpartitica, convocata dal coordinatore provinciale di Forza Italia Francesco Cannizzaro, ha sortito i risultati sperati: tutti i rappresentanti dei partiti della coalizione hanno manifestato unità d'intenti e la piena disponibilità a cominciare a lavorare sul programma in vista delle prossime elezioni comunali".

La Commissaria Provinciale della Città Metropolitana dell'Udc Paola Lemma valuta assai positivamente il lavoro fin qui compiuto dal coordinatore azzurro Francesco Cannizzaro che ha saputo restituire armonia alla coalizione di centrodestra.

"Attorno al tavolo dell'interpartitica – spiega Paola Lemma – ci sono stati tutti i rappresentanti delle forze del centrodestra: da Forza Italia all'Udc, passando per Movimento Sovranista e Lega Nord. La presenza del segretario regionale della Lega Domenico Furgiuele, inoltre, ha spazzato via le polemiche delle settimane precedente e fugato ogni dubbio sull'unità della coalizione che, alle prossime elezioni comunali, manderà via Giuseppe Falcomatà e la sua giunta dopo la pessima gestione degli ultimi anni. Ulteriore dato positivo – prosegue ancora la Commissaria Provinciale dell'Udc – il tipo di discussione avviato tra le forze politiche. Nessuna fuga in avanti sui nomi dei candidati, ma intesa sul programma e sul lavoro da fare per garantire una speranza di futuro alla Città di Reggio. Soltanto dopo passeremo al confronto sul nome del candidato sindaco.

Il lavoro svolto da Cannizzaro comincia a produrre i primi frutti e, come Udc, registriamo con soddisfazione il ritorno ad un modo di fare politica in maniera autentica, con spirito di servizio e con i partiti che vogliono tornare a recitare un ruolo da protagonisti. Unica via per contrastare l'avanzare dei populismi. Il tavolo interpartitico proseguirà con intensità e impegno il lavoro appena iniziato – conclude Paola Lemma – perché abbiamo consapevolezza dello sforzo immane che sarà necessario per rimettere insieme le macerie che questa Amministrazione di centrosinistra sta lasciando sul campo. La coalizione di centrodestra, nuovamente compatta, è la sola possibilità per garantire un futuro alla Città Metropolitana. I cittadini lo hanno già capito, come dimostrano le continue adesioni al nostro progetto, e alle urne siamo certi che questi consensi si trasformeranno in voti per i nostri candidati".