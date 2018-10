Melito Porto Salvo (RC), nascondeva in macchina oltre 1,5 Kg di marijuana: arrestato 28enne

Con l'accusa di detenzione e trasporto illegali di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, nella tarda serata di ieri, hanno arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria reggina, posto ai domiciliari, Gaetano Nucera,28enne, disoccupato.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in via Orlando di Melito Porto Salvo, i militari hanno fermato e successivamente identificato l'uomo che a bordo di una Smart deteneva nel sedile posteriore un grande sacco nero.

I carabinieri, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, hanno deciso di ampliare il controllo, e dopo averlo posto a perquisizione, hanno rinvenuto all'interno del sacco, più di 1,5 Kg di marijuana. L'uomo al termine delle formalità di rito e dopo essere stato sottoposto a convalida dall'Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.