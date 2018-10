Il 21 ottobre la manifestazione “Polistena ricorda Girolamo Tripodi”

In occasione della ricorrenza dell'anniversario della nascita e a poco più di 7 mesi dalla scomparsa, domenica 21 ottobre alle ore 16.30 a Polistena, presso la sala Mommo sita in Via On. Luigi Longo, si terrà la manifestazione "Polistena ricorda Girolamo Tripodi" organizzata dalla Fondazione a lui intestata che è stata costituita proprio in questi giorni.

L'iniziativa di domenica celebrerà la figura di Girolamo Tripodi, Sindaco della città di Polistena per oltre 31 anni dal 1970 in poi e della quale era stato interrottamente Consigliere Comunale fin dal 1956, nonché Deputato e Senatore della Repubblica per cinque legislature.

L'incontro sarà condotto da Carlo Parisi, segretario generale aggiunto della FNSI, che svolgerà il ruolo di moderatore.

Subito dopo i saluti del sindaco di Polistena Michele Tripodi, si svilupperanno gli interventi delle personalità che sono state invitate a partecipare.

Tra queste il giornalista RAI Paolo Bolano, autore di servizi e interviste che riguardavano Girolamo Tripodi, Francesco Cosentino, già sindaco della città di Vibo Valentia ai tempi della battaglia contro la centrale a carbone, Luigi Marino, senatore dal 1992 e appartenente al gruppo di Rifondazione Comunista del quale faceva parte anche Girolamo Tripodi, Marcello Villari, giornalista e scrittore autore del libro Il Riscatto, Alberto Ziparo, docente universitario e tra i protagonisti della lotta contro la centrale a carbone.

Sono, inoltre, previste anche diverse testimonianze di illustri personalità polistenesi.

Tra queste: Marcello Borgese, già Dirigente del comune di Polistena e scrittore, Don Pino Demasi parroco della Chiesa di S. Marina Vergine - Duomo di Polistena e referente di LIBERA, Giovanni Mileto, già Assessore Comunale e Primario di Chirurgia dell'Ospedale S. Maria degli Ungheresi, Patrizia Napoli già Assessore Comunale, Silvana Nasso, avvocato e già Assessore Provinciale e Comunale, Antonio Rodinò, già Consigliere Parlamentare del Senato della Repubblica e Giuseppe Sorace, ex Presidente della Banca Popolare di Polistena.

Le conclusioni dell'incontro saranno svolte dalla senatrice Carla Nespolo, Presidente Nazionale dell'Associazione Partigiani d'Italia, che nella X legislatura (1987-1992) è stata senatrice del gruppo Comunista insieme a Girolamo Tripodi.

Durante i lavori saranno proiettati stralci dell'intervista a Girolamo TRIPODI, realizzata da Maurizio Marzolla il 12.12.2005 in occasione del ventennale del referendum autogestito contro la centrale a carbone.