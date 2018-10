CheBanca! inaugura oggi a Reggio Calabria il suo nuovo negozio finanziario

"Continua la crescita sul territorio di CheBanca!, la banca dedicata al risparmio e investimenti del Gruppo Mediobanca, con il nuovo negozio finanziario di Reggio Calabria (Via Demetrio Tripepi n.44) che verrà inaugurato oggi 18 ottobre sotto la responsabilità del Group Manager Giuseppe Fontana che sarà il coordinatore per la Provincia di Reggio Calabria. Con Cosenza, Crotone e Catanzaro, salgono così a quattro i punti vendita dedicati ai consulenti finanziari in Calabria.

L'evento si terrà nell'esclusiva location del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con vista sui Bronzi di Riace". E' quanto si legge in una nota dell'istituto finanziario.

Lo sviluppo della rete dei consulenti guidata da Duccio Marconi rientra nel più ampio progetto di sviluppo di CheBanca! che ha avviato – anche in linea anche con il piano strategico del Gruppo Mediobanca 2016-19 - un nuovo percorso di crescita nella gestione del risparmio e degli investimenti a servizio della clientela affluent e premier.

"La nuova apertura di Reggio Calabria conferma la nostra volontà di presidiare in modo sempre più capillare tutta Italia – dichiara Duccio Marconi, Direttore Centrale Consulenti Finanziari di CheBanca!. - Puntiamo a crescere ulteriormente nel Sud dove presto inaugureremo a breve anche i negozi di Ottaviano e Portici e guardiamo con molta attenzione anche alle città di Sorrento, Lecce, Matera e Taranto dove sono previste aperture di negozi finanziari nei prossimi 12 mesi. Tutti i nostri punti vendita prevedono spazi dedicati alla consulenza ma sono anche dotati di tecnologie di ultima generazione - come gli ATM evoluti - in grado di garantire l'operatività bancaria di base".

Un progetto, quello dei Financial Advisor, avviato ad agosto 2017 e che nel primo anno di vita ha avuto un'accelerazione importante raggiungendo a giugno 2018 i 226 consulenti - collocati in 46 uffici – che saliranno a 320 entro giugno 2019.

I clienti CheBanca! potranno accedere ad oltre 8.000 fondi delle principali case di investimento nazionali e internazionali, identificando soluzioni finanziarie adeguate al proprio profilo e sempre in linea con la visione e l'analisi dei mercati finanziari del Comitato Investimenti del Gruppo. Ai fondi si aggiunge anche un'ampia gamma di prodotti di banca-assicurazione sviluppati da primarie compagnie presenti oggi sul mercato.

Il tutto con il supporto di una piattaforma distintiva per accessibilità e innovazione che garantirà soluzioni di investimento sempre più evolute, valorizzate anche dall'unicità di operare con un gruppo solido come Mediobanca.

"Grazie alle sinergie all'interno del Gruppo, i nostri clienti potranno inoltre contare su un network di funzioni, competenze e società in grado di garantire un servizio a 360°: dal factoring con MBFACTA ai servizi di leasing con SelmaBipiemme, dai servizi fiduciari fino a servizi di eccellenza in gestioni patrimoniali e OICR tramite Mediobanca SGR. Senza dimenticare ovviamente i servizi di finanziamento ai privati e all'impresa sui quali possiamo garantire ampie soluzioni personalizzate" – conclude Marconi".

CheBanca! è la banca del Gruppo Mediobanca dedicata al risparmio e agli investimenti nata nel maggio 2008, che unisce le competenze e le expertise sui mercati finanziari del gruppo con una forte componente di innovazione digitale. Il risultato è un modello unico, dove la professionalità e l'esperienza dei suoi professionisti sono messe a disposizione dei clienti con un approccio multicanale capace di rispondere a tutte le specifiche esigenze.

CheBanca! offre sia i classici prodotti bancari - conto correnti e carte, prestiti e mutui, assicurazioni - sia una consulenza professionale per il risparmio e gli investimenti attraverso un'offerta completa di fondi, prodotti finanziari e strategie di investimento. Attualmente conta oltre 800.000 clienti e più di 20 miliardi di raccolta.