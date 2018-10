Reggio, al via il Bluocean's Workshop Corso di Alta Formazione in fotografia documentaria e reportage

Il Bluocean's Workshop, appuntamento di alta formazione fotografica patrocinato in esclusiva da National Geographic, giunto alla 10° edizione, da quest'anno, con la collaborazione dell'Università per stranieri di Reggio Calabria, ha valenza accademica con 57 Crediti Formativi Universitari riconosciuti.

Il primo modulo, diretto da Pietro Masturzo, in corso dal 17 fino al 19 settembre a Reggio Calabria, registra la partecipazione di 20 corsisti, fotografi e studiosi di fotogiornalismo, provenienti da tutta la Calabria.

I successivi 12 moduli si articoleranno seguendo un intenso calendario fino a febbraio. Numerosi i corsisti che raggiungeranno Reggio anche da fuori regione.

Sono altresì previsti moduli di giurisprudenza, psicologia e scrittura nonché sessioni di studi diretti da direttori di testate giornalistiche e un tirocinio presso gli uffici stampa e marketing territoriale degli Enti partner del progetto Bluocean: Regione Calabria, Comuni di Crotone, Reggio, Vibo Valentia e Villa S. Giovanni.

Il Bluocean's Workshop ha registrato negli anni la direzione di grandi maestri della fotografia contemporanea tra cui Carsten Peter Erika Larsen e Lynn Johnson e ha visto negli anni certificare la propria valenza didattica dalla pubblicazione, a cura di propri corsisti, di numerosi servizi anche su testate di rilevanza non solo nazionale come National Geographic Magazine, National Geographic web e l'Espresso.

L'edizione corrente vanta come docenti personalità di rilievo internazionale della fotografia, del fotogiornalismo e del photoediting: Randy Olson, Melissa Farlow, William Daniels, Pietro Masturzo, Tiziana Faraoni, Daniele Zendroni, Marco Pinna.

I programmi didattici si sviluppano secondo gli originali dettami del Bluocean's Workshop: moduli d'aula e shooting sul campo, con quest'ultimi che coinvolgeranno locations non solo calabresi.

Per informazione sui programmi e iscrizioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pietro Masturzo è nato a Napoli nel 1980, è laureato in Relazioni Internazionali. I suoi reportage sono focalizzati principalmente su questioni socio-politiche, concentrando il suo sguardo sempre sul lato umano della storia, anche quando si trova a coprire i principali eventi di news. Il suo lavoro ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui World Press Photo nel 2010 per la categoria Pictureof the Year.

I suoi lavori sono stati pubblicati su varie testate giornalistiche nazionali ed estere, tra cui La Stampa, L'Espresso, Internazionale, IO Donna, The Financial Times, Le Monde, Stern, Geo, Marie Claire, Vanity Fair e molti altri. Collabora regolarmente con organizzazioni nazionali ed internazionali.