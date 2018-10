L'eurodeputata M5S Laura Ferrara incontra gli imprenditori

In un momento storico in cui è sempre più difficile difendersi nella competizione globale dei mercati portando avanti attività imprenditoriali, soprattutto a carattere industriale, in una regione come la Calabria, l'eurodeputata del MoVimento 5 Stelle ha inteso incontrare una delegazione di imprenditori a Bruxelles. «Questa iniziativa – commenta Laura Ferrara – ha rappresentato un'importante occasione di confronto per meglio comprendere le difficoltà di chi fa impresa nella nostra regione. Ma il vero obiettivo della due giorni a Bruxelles è quello di guardare verso il futuro, consapevoli del ruolo delle imprese come elemento trainante per la crescita sostenibile e l'occupazione di un territorio. In quest'ottica si è aperta la collaborazione con la Camera di Commercio Belgo-Italiana e la Delegazione presso l'Unione Europea di Confindustria che hanno inteso fornire una serie di informazioni di base sui finanziamenti a gestione diretta, strumenti di formazione e altre opportunità per imprese ed attività industriali in genere. Si è discusso dei programmi di finanziamenti a gestione diretta predisposti dalla Commissione europea nell'ambito delle politiche comunitarie. Sono state, inoltre, illustrate agli imprenditori le "calls for tenders", che possono tornare utili alle attività imprenditoriali in un'ottica di apertura ai mercati europei. Numerosi gli spunti di riflessione emersi durante il workshop con Leonardo Pinna (Confindustria) ed il segretario generale della Camera di commercio belgo-italiana, Matteo Lazzarini. Ho particolarmente apprezzato gli input che arrivavano dai nostri imprenditori, molti dei quali giovanissimi. Mi auguro – conclude l'europarlamentare – che questa possibilità di confrontarsi con esperti di internazionalizzazione possa essere stata utile per i loro progetti di crescita, innovazione e per gli investimenti futuri. Una impresa sana che nasce, cresce e continua ad investire in Calabria lavorando in tutta Europa, fa bene a tutto il territorio».

Dettagli Creato Mercoledì, 17 Ottobre 2018 12:45