Presentazione a Roma del Premio Internazionale “Bronzi di Riace”

Presso il Salone Monumentale della Casa Madre dell'Associazione Nazionale dei Mutilati e Invalidi di Guerra a Roma giunge alla 17° edizione il "Premio Internazionale Bronzi di Riace" ideato da Giuseppe Tripodi Presidente dell'Associazione Turistica Proloco città di Reggio Calabria, patrocinato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e dal Comune di Reggio Calabria.

La cerimonia di consegna celebra la ricorrenza del ritrovamento dei Bronzi di Riace avvenuto nel 1972 ad opera del chimico romano Stefano Mariottini le statue bronzee rinvenute nel mare ionio a circa 300 metri dalle coste Calabre, inabissate in località "Riace", rappresentano opere di incommensurabile valore artistico, datate tra il 460 e il 450 a.c. Due imponenti corpi maschili nudi, plasmati nel bronzo ed anatomicamente perfetti, uno formalmente più giovane, l'altro più maturo, due personaggi tra l'umano e il divino, tra' realtà e mito.

Il Premio Internazionale titolato ai Bronzi di Riace viene conferito a quelle personalità " che come fieri guerrieri hanno combattuto per la crescita e lo sviluppo della nostra nazione distinguendosi in Italia e nel mondo, per competenza e professionalità. La manifestazione è stata condotta dalla brillante giornalista e conduttrice Paola Zanoni insignita anche del prestigioso premio in una location storica con un'eccellente cornice di pubblico. Molti e di grande prestigio i premiati di questa diciassettesima edizione, che hanno dato lustro e visibilità alla nostra terra, facendo conoscere tante realtà positive in varie parti del pianeta sono stati premiati:

Il Pittore Adriano Fida , l'Ingegnere gestionale Antonio Giannino, la Direttrice d'orchestra Beatrice Venezi , lo Chef Bruno Brunori, il Presidente Associazione Nazionale A.N.M.I.G Claudio Betti, la Public Relation Manager Daniela Javarone il Generale Corpo d'Armata (c.a.),Domenico Rossi, il Marchese Emilio Petrini Mansi della Fontanazza S.M.R.I. Franesco Mavelli , il Colonnello (c.a.), Giancarlo Giulio Martini, la Psicologa Giuliana Savino, il Marchese Giuseppe Ferrajoli, l' Economista Giuseppe Nunzio Castiglia, Mons. Luigi Francesco Casolini di Sersale, la Presidente dell'Associazione "I Diritti civili nel 2000 – Salvabebè/Salvamamme" Maria Grazia Passeri la giornalista e conduttrice Paola Zanoni, il Presidente Regionale A.N.M.I.G. Piergiorgio Busato, il S.Ten CC ( r ) Pietro Mineo, il regista Sebastiano Rizzo, il Gen.D CC (r.o.) Sergio Filipponi, il Presidente Natural Pharma Group Stefano Calamita e il Col. EI c.a. Vittorio Scarlino .

A dare il benvenuto agli ospiti, il Presidente Nazionale A.N.M.I.G.(Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra) Prof. Claudio Betti a seguire gli interventi del Presidente dell'Associazione Turistica Proloco Città di Reggio Calabria Giuseppe Tripodi che ha portato i saluti del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto, del Sindaco Giuseppe Falcomatà, del Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana e del Presidente Onorario Giuseppe Viceconte. Apprezzato l'intervento del Gen. Domenico Rossi che ha sottolineato la valenza e l'importanza del premio un evento culturale di notevole spessore, curato da validi professionisti che con amore e passione promuovono cultura, storia e futuro del territorio.

La Public Relations Manager Daniela Javarone ha voluto dedicare il suo Premio alla nipote Martina, presente all'evento, con la speranza che il suo percorso professionale e i riconoscimenti ottenuti possano essere da esempio per la nipote e per tutti i giovani italiani ambiziosi e propositivi.

Infine, tra gli applausi, ha concluso la piacevole giornata l'instancabile Presidente Tripodi che, ha ringraziato tutti i presenti a tutto il suo Staff e alla giornalista Marilena Alescio per la comunicazione e il marketing e complimentandosi con i premiati ha dato appuntamento alla prossima edizione del Premio.