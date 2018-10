Ponte Allaro, presto la realizzazione di un percorso alternativo

All'incontro di ieri svoltosi presso la Prefettura di Reggio Calabria per verificare lo stato delle procedure e dei lavori relativi al Ponte Allaro, hanno partecipato Caterina Belcastro Sindaco di Caulonia e Franco Candia Presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Locride.

La riunione è stata presieduta dalla Dott.ssa A. Surace (Responsabile della Protezione Civile Prefettura), per l'Anas è intervenuto l'Ing. M. Moladori (Capo Compartimento Anas Calabria). Presenti anche i rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, i rappresentanti della Protezione Civile Regionale e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

Il Responsabile Anas ha relazionato nel merito evidenziando che:

essendo pervenuto dalla Direzione Nazionale Anas il decreto di finanziamento degli interventi per € 6.300.000,00, ha effettuato la consegna dei lavori per l'adeguamento del manto stradale e messa in sicurezza del percorso alternativo che si snoda all'interno del territorio di Caulonia (SS.PP 88 e 89) che saranno realizzati entro 20 giorni;

i trivellamenti per la costruzione del nuovo ponte avranno inizio con i primi di novembre;

è confermata la costruzione del percorso alternativo adiacente il Ponte "Guado", capace di assicurare il doppio senso di circolazione anche per i mezzi pesanti il cui progetto è stato già presentato per i necessari nulla-osta all'Autorità di Bacino della Regione.

Entro gennaio è previsto l'avvio in esercizio del guado che dovrà totalmente ovviare le attuali limitazioni del traffico.

I Sindaci, nel prendere atto di tale quadro operativo, hanno rinnovato ad ANAS e agli altri organi interessati per il rilascio dei pareri, le motivate premure affinchè si rispettino al massimo i tempi ora annunciati.

Si profila, pertanto, un quadro ormai completo di interventi che dovrebbero portare, nei tempi programmati, alla definitiva soluzione del problema ed alla ricostruzione del Ponte.

Caterina Belcastro Sindaco di Caulonia

Franco Candia Presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Locride