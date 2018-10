Maltempo, Uniti per Gerace: "Molto preoccupati per i danni"

Gruppo consiliare di Minoranza in seno al Comune di Gerace, più volte intervenuto in passato

sull'argomento, oggi ripropone lo stesso in termini di allarme e d'urgenza perché fortemente

preoccupato per i gravissimi danni causati- dagli eventi atmosferici degli ultimi giorni- alla strada

ex Statale 111, poi SP1 ed ora della Città Metropolitana di Reggio Calabria "Gioia Tauro-Locri"

soprattutto tra i comuni di Gerace e di Locri.

La transitabilità dell'arteria è infatti vistosamente peggiorata: è solo di martedi 16 ottobre

l'ulteriore estensione della frana caduta nei giorni scorsi nei pressi della contrada "Gabella" tanto

che- in quel tratto- ora è stato necessario ridurre ad una sola carreggiata il transito con un senso

unico alternato affidato alla prudenza degli automobilisti. In una curva posta a poche centinaia di

metri di distanza, direzione Locri, una minore ma altrettanto pericolosa frana costituisce un serio

pericolo per l'incolumità degli automobilisti. Se a quest'ultimi due eventi, i cui sviluppi sono

ancora tutti in discussione, si aggiungono quelli verificati ormai due anni addietro con le enormi

frane delle contrade "Puzzello" e "Barbara" si capisce che c'è il serio rischio che la Città di

Gerace, uno dei "Borghi più belli d'Italia", "Bandiera arancione del Touring Club Italiano",

scrigno di numerosi beni culturali e monumentali, meta di migliaia di turisti, resti quanto prima

isolata con gravissimi danni per l'economia della zona e con tutti gli inconvenienti (servizi,

assistenza, turismo, problemi sanitari) che il problema potrebbe comportare.

Numerosi, inoltre, sono gli smottamenti su tutto il percorso ed in particolare nelle zone "S.

Filippo", "Passo Zita – Zomino". La maggior parte degli smottamenti è dovuta alla mancanza di

una manutenzione ordinaria che richiede la pulizia periodica delle cunette. In alcuni tratti gli

smottamenti sono presenti nelle curve e non segnalati o mal segnalati; nella zona Passo Zita c'è

anche il rischio per qualche abitazione. Nella Zona Monaci - Bivio Canolo Zomaro numerosi sono

i detriti posti lungo la strada con restringimento della carreggiata che rende pericoloso il transito

peraltro con una segnaletica stradale orizzontale e verticale quasi inesistente, in questo tratto

spesso c'è nebbia e la visibilità è ridotta.

Per quanto concerne infine la vecchia frana di contrada "Puzzello" e quella recente di contrada

"Gabella", pare che non sia stato previsto alcuni limite di peso dei mezzi che percorrono l'arteria;

eppure viene da molti cittadini segnalato il transito di messi pesantissimi. Tutti questi problemi si

accentuano di notte mancando una segnaletica luminosa che avvisi per tempo gli automobilisti del

pericolo. Questo Gruppo pertanto rivolge un forte appello a tutti i soggetti istituzionali interessati

perché intervengano con urgenza al fine di prevenire malaugurati incidenti.

