Reggio, domani il workshop "Turismo 4.0: quali opportunità per le imprese reggine"

Il 17 ottobre alle ore 10.30 presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria si terrà il workshop "Turismo 4.0: quali opportunità per le imprese reggine", organizzato dalla Camera per mettere in evidenza quali sono, nell'ambito dell'offerta turistica territoriale, le possibilità derivanti dal ricorso alle tecnologie I4.0 e per fare emergere, anche attraverso la presentazione di case study, le opportunità di sviluppo per le imprese reggine.

Relazionerà la dott.ssa Maria Elena Rossi, Direttore Marketing e Promozione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo.