Anpi: "Sia restituita la libertà a Mimmo Lucano"

Martedì 16 ottobre l'ANPI di Reggio Calabria parteciperà all'iniziativa programmata per le ore 17.00 in Piazza Vittorio Emanuele (Piazza Italia), davanti alla Prefettura di Reggio Calabria, per esprimere solidarietà al Sindaco Domenico Lucano, "reo di aver cercato di interpretare i valori della Costituzione e della solidarietà nel piccolo Comune calabrese di Riace".

L'ANPI di Reggio Calabria ritiene che "le misure cautelari (gli arresti domiciliari) nei confronti di Lucano siano palesemente ingiustificate".

L'ANPI auspica che "il Tribunale della Libertà annulli le misure cautelari disposte nei confronti del Sindaco di Riace, restituendogli il diritto di difendersi da cittadino libero dalle accuse nel processo, come previsto dalla Costituzione e dalle leggi". L'ANPI di Reggio Calabria ricorda che "ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione della Repubblica tutti coloro cui sono "affidate funzioni pubbliche" debbono adempiere alle stesse "con disciplina ed onore", tutti, siano essi magistrati, ministri o Presidenti della Repubblica. Molti, troppi sono coloro che, pur esercitando pubbliche funzioni, non "adempiono con disciplina ed onore" ai loro doveri".