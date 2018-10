L'Associazione "Laboratorio Civico - Impegno per Condofuri" sarà presente domani al Tavolo tecnico-istituzionale sull'Alberghiero di Condofuri, convocato presso Palazzo Alvaro (sede della città metropolitana di Reggio Calabria) dal Consigliere delegato all'Edilizia scolastica Demetrio Marino.

"Riteniamo necessario, infatti, - si legge in una nota - far "sentire" la nostra presenza, pur se non convocati direttamente, per tenere alta l'attenzione e informare poi la cittadinanza sull'argomento che tanto sta a cuore alla comunità condofurese, tanto da essersi sempre dimostrata sensibile ed oggi nuovamente preoccupata dopo questo ulteriore trasferimento di classi verso Bova Marina. Continuiamo a credere che questa Scuola possa essere elemento fondamentale per lo sviluppo del nostro paese e di tutta l'Area, per il presente e il futuro degli studenti e delle loro famiglie. Per questo invitiamo i rappresentanti delle associazioni, dei partiti politici tutti e dei sindacati attivi sul territorio ad esserci insieme, senza alcuna distinzione di colore politico, per dare un forte segnale ai rappresentanti istituzionali che siederanno a questo Tavolo, affinché attraverso il confronto e la collaborazione tra le parti si possa arrivare a soluzioni condivise nell'interesse degli studenti e delle loro famiglie, su cui spesso le decisioni unilaterali piovutegli addosso, invece, hanno soltanto arrecato loro conseguenze negative. Condofuri vuole questa Scuola ed anche in questo caso deve cogliere l'occasione per ribadirlo alle Istituzioni preposte che non possono più permettersi "passi falsi" in tal senso!".