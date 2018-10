Riace (RC), Amnesty Internatonal: "Chiusura sistema accoglienza è scelta politica"

"La scelta del ministero dell'Interno di 'chiudere' l'esperienza di Riace (Reggio Calabria) non ha nulla a che vedere con le irregolarità contestate al sindaco Mimmo Lucano, che saranno verificate in sede giudiziaria. É piuttosto una scelta politica che mira a distruggere la testimonianza concreta del fatto che la migrazione può essere vissuta come un'opportunità, che può portare sviluppo, crescita e qualità della vita ai territori interessati". Lo ha dichiarato Gianni Rufini, direttore di Amnesty International Italia.

Dettagli Creato Lunedì, 15 Ottobre 2018 17:46