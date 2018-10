Reggio, Falcomatà il ritardatario: firmata solo stamattina l’ordinanza di chiusura scuole per maltempo

In enorme ritardo, rispetto ad altri sindaci (per esempio Sergio Abramo di Catanzaro e Ugo Pugliese di Crotone) anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado "a seguito del peggioramento delle condizioni meteo" è scritto in una nota diramata da Palazzo San Giorgio.

A differenza di quanto avvenuto nelle altre città, dove la chiusura è stata comunicata già nel tardo pomeriggio di ieri, Falcomatà ha firmato l'ordinanza solo intorno alle 7 di stamattina, quando, cioè, già qualcuno – tra alunni e personale didattico – si era già messo in viaggio per aderire regolarmente alla giornata scolastica.

E questo, nonostante già da ieri la città fosse interessata da una pioggia incessante, con i bollettini della Protezione Civile che non promettevano nulla di buono per le ore successive.