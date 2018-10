Reggio, il Lions Club Area Grecanica istituisce borsa di studio intitolata ad Antonio Bellantoni

Domenica 7 ottobre alle ore 19.30 presso il Ristorante l'Accademia di Reggio Calabria si è tenuta la Cerimonia d'Apertura dell'Anno Sociale 2018-2019 del Lions Club Reggio Calabria Sud "AREA GRECANICA".

Alla Cerimonia hanno partecipato i Past Governatori del Distretto 108Ya Dott. Antonio Fuscaldo ed il Dott. Domenico Laruffa; il Presidente di Circoscrizione Dott. Pino Naim; la Presidente di Zona Dott. Viviana Cozzupoli; inoltre erano presenti molte altre Autorità Lionistiche ed i Presidenti di Clubs dell'VIII Circoscrizione. Ha dato un indirizzo di Saluto il Presidente dell'Ordine dei Medici di Reggio Calabria , Dott. Pasquale Veneziano.

Il Presidente del Lions Club Area Grecanica, Dott. Fortunato Iaria, dopo aver salutato e ringraziato gli astanti, ha tracciato il Programma per l'Anno Sociale in corso. Ha ricordato che la mission dei Lions è la vista ed il diabete, pertanto saranno effettuati screening e conferenze inerenti a tali tematiche..Successivamente si alterneranno service su problematiche attuali.Non mancheremo di sviluppare, i temi e Services proposti dal Distretto, dal Multidistretto e dalla Presidenza Internazionale.

Sarà istituita una borsa di Studio per giovani compositori meno abbienti intitolata ad "ANTONIO BELLANTONI" , già egli stesso compositore, figlio della nostra socia Elisa Mottola, scomparso prematuramente a luglio di quest'anno.

Il Presidente, inoltre, continua il suo discorso "Fin dal primo momento, ciascuno di noi sa che l'entrare a far parte di un Club Lions, non rappresenta affatto un punto d'arrivo, bensì solo un punto di partenza per migliorare il nostro "We Serve". Stasera sono particolarmente felice perché la nostra famiglia si allarga e si impreziosisce con l'ingresso di nuovi prestigiosi soci ben conosciuti per il loro impegno civile e professionale." I nuovi Soci sono : l'Avv.Giovanna Cusumano, già consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Federica Iracà, Imprenditrice; Dott. Pietro Stilo,Direttore Scientifico di The Alpha Institute Geopolitics and Intelligence, Centro Studi con sede a Roma; Dott. Domenico Surace, Direttore di Banca Intesa San Paolo a Vibo Valentia.

La serata si è conclusa con la conviviale.