"La Città Metropolitana di Reggio Calabria, grazie al Planetario Pythagoras, ancora una volta si afferma in campo internazionale per le sue straordinarie competenze scientifiche. Le due medaglie ottenute alle olimpiadi internazionali di Astronomia, conclusesi pochi giorni fa in Sri Lanka, sono un risultato che riempie di orgoglio l'intera comunità reggina". È quanto afferma il sindaco Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando i risultati della prestigiosa competizione internazionale alla quale hanno preso parte, in rappresentanza della squadra italiana, due studenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

"Ad Andrea Labate e Vittoria Altomonte, i due giovani che hanno conseguito questo brillante risultato, vanno i miei personali complimenti e le più grate felicitazioni da parte dell'intera comunità metropolitana - ha aggiunto il sindaco - un traguardo raggiunto grazie allo studio e al loro talento, ma naturalmente anche grazie al lavoro e alla straordinaria professionalità dei docenti che operano all'interno del Planetario, struttura d'eccellenza del nostro territorio, e della sua responsabile scientifica, la Professoressa Angela Misiano, appassionata guida per generazioni di studenti, affascinati dal mondo dell'astronomia".