Polstrada di Villa San Giovanni: interrogazione parlamentare di Siclari (FI) per capire mancato intervento del Governo"

"Aveva gridato no al trasferimento la deputata pentastellta Dieni eppure, pur avendo i suoi rappresentanti al Governo, ha lasciato che Villa vedesse la Polstrada chiudere definitivamente i battenti. Lunedì deposito un'interpellanza per capire perché il Governo non sia intervento nonostante l'attenzione sollevata da un parlamentare del Movimento cinque Stelle, Federica Dieni, lasciando calare il sipario su una realtà territoriale così importate".



Il senatore Marco Siclari ha annunciato l'intervento che presenterà lunedì per chiedere lumi su una vicenda che ha visto il Comune di Villa San Giovanni privato di un presidio importante per il territorio soprattutto in considerazione del massiccio traffico che attraversa la città.

"Ancora una volta i grillini non hanno perso occasione per fare slogan senza concretizzare nulla. Ancora una volta il Sud è vittima di ingiustizie ed il Governo deve spiegare questa decisione che mortifica il territorio" ha concluso Siclari.