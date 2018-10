Reggio. L’Anassilaos promuove gli incontri “La storia del cinema di Hollywood: dalla nascita agli anni 2000”

"La storia del cinema di Hollywood: dalla nascita agli anni 2000. Un viaggio attraverso i generi, i film, i registi e gli attori che hanno segnato la storia del cinema americano" è il filo conduttore di una serie di conversazioni del Dott. Luca Pellerone, promosse dall'Associazione Culturale Anassilaos, che si terrà martedì 16 ottobre presso lo Spazio Open (via Filippini 23-25 angolo via Giudecca) alle ore 17,30, - congiuntamente con Spazio Open. Il primo incontro, dal 1900 agli anni '40, dalla nascita del cinema americano fino all'affermazione del cinema narrativo classico affronterà i primordi del cinema con riferimenti a Thomas Edison e ai fratelli Lumiere fino ad arrivare alla nascita di Hollywood nel 1915. Il relatore si soffermerà sui registi più significativi dell'epoca e sulle novità stilistiche e tematiche apportate da Griffith e Stroheim.

Egli analizzerà anche il genere comico degli anni Venti con Charlie Chaplin e Buster Keaton fino all'avvento del sonoro che segnò variamente il destino artistico di attori e registi – per esempio quello di Keaton - nonché i riflessi della grave crisi economica del 1929 che coinvolse anche Hollywood. Un capitolo a parte riguarda l'adozione di un preciso codice di comportamento imposto dalle autorità statunitensi alle case di produzione, agli sceneggiatori e ai registi (una censura vera e propria soprattutto per quanto concerne i riferimenti alla sessualità) che gli artisti di Hollywood seppero di volta in volta aggirare con intelligenza ed ironia. L'autore si soffermerà anche sulla rivoluzione tecnologica rappresentata dall'avvento del colore e del technicolor che segnò il successo su scala mondiale di film come "Via col vento" e l'avvio dello "star system". La Seconda Guerra Mondiale, alla quale gli Stati Uniti parteciparono dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbour, ebbe un impatto notevole sulla cinematografia chiamata a dare i proprio contributo alla causa nazionale con film di propaganda che stranamente recuperarono generi prima decaduti, tra i quali il noir.