Presso il "Circolo del Bridge" di Reggio Calabria, l'11 ottobre si è svolta la IX edizione del Torneo di Burraco organizzato con finalità benefiche dal Club Inner Wheel di Reggio Calabria .

Il ricavato della serata, che ha registrato la partecipazione di un folto gruppo di centoventi appassionati giocatori, è stato interamente devoluto al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

La Presidente, Caterina Lavilla Poletti, ha ringraziato i partecipanti per aver condiviso lo spirito dell'iniziativa, che si è conclusa, in un piacevole clima di convivialità, con una cena preparata dalle socie del Club.

Si è proceduto, quindi, alla premiazione dei vincitori, ai quali sono stati donati dei preziosi regali gentilmente offerti dalla Ditta "Scopelliti Regali 1887" e al sorteggio di una preziosa collana donata dal Maestro orafo calabrese Michele Affidato, che ha voluto così offrire il suo sostegno all'iniziativa.

