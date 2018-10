Meeting DRV a Reggio Calabria, Oliverio e Müller in visita in Prefettura

Il presidente della Regione Mario Oliverio, il prefetto vicario Anna Aurora Colosimo, il questore Raffaele Grassi, il comandante dei Carabinieri Giuseppe Battaglia e il colonnello della Guardia di Finanza Flavio Urbani hanno accolto in Prefettura a Reggio Calabria il ministro federale per la cooperazione e lo sviluppo economico della Germania Gerd Müller, nella nostra regione per partecipare al 68° meeting annuale della Deutscher Reiseverband (Drv).

Già dalla stretta di mano sui gradini della Prefettura il primo scambio tra il presidente Oliverio e il ministro tedesco.

Müller ha ringraziato per la "grande accoglienza" agli oltre 600 suoi connazionali e Oliverio ha informato il ministro sul gemellaggio tra Rende e Monaco "la città calabrese – ha detto Oliverio – anche sede dell'Università che ospiterà l'Oktoberfest".

Il vice prefetto Colosimo ha sottolineato che "il meeting, che il presidente Oliverio ha voluto si tenesse in Calabria, rappresenta un momento molto importante non solo per Reggio ma per tutta la Regione. Ospitiamo un popolo amico con il quale vogliamo instaurare rapporti stretti".

Il ministro Müller, poi, dopo aver rimarcato che "l'Italia è una delle mete preferite dai tedeschi" ha rivolto una serie di domande al prefetto vicario Colosimo sul sistema di accoglienza italiano e locale e ha affermato che "in Germania si discute molto se respingere o accogliere i profughi: ci sono molte controversie".

Il ministro ha quindi chiesto informazioni sul numero degli sbarchi di profughi provenienti dai Paesi africani, sulle procedure di espulsione e anche sulla chiusura dei porti da parte del Governo italiano, sulla negazione e sulle procedure del diritto di asilo, sull'inserimento lavorativo degli immigrati e sui tempi di permanenza nei Centri di accoglienza.

Al termine il vice prefetto e il ministro tedesco si sono recati al Centro di accoglienza straordinario "Liberi di fare" di Reggio Calabria mentre il presidente Oliverio, accompagnato dal sindaco Giuseppe Falcomata' attraverso la bellissima galleria di Palazzo San Giorgio, sede del Consiglio comunale, si è recato al teatro Francesco Cilea per intervenire al convegno sul tema "Pansa globale! Il turismo come motore di uno sviluppo sostenibile".