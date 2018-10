Anche a Reggio Calabria la raccolta firme a favore della revisione dell'affido materialmente condiviso e del DDL 735

Domenica 14 ottobre 2018, nelle principali città italiane, verrà organizzata una raccolta firme a favore della revisione dell'affido materialmente condiviso e del DDL 735, altrimenti detto ddl Pillon. A Reggio Calabria l'appuntamento è in piazza San Giorgio al Corso al mattino dalle ore 10.00 alle 12.00, mentre il pomeriggio il gazebo sarà attivo dalle ore 17.00 alle 20.00.

La manifestazione è promossa dall'associazione MDM (Mantenimento Diretto Movimento) che, attraverso i suoi attivisti, distribuirà la documentazione necessaria a far comprendere in cosa consista realmente la riforma e sottoporrà a chi è interessato il materiale per porre la propria firma a sostegno.

Il movimento MDM, che vede migliaia di iscritti, collabora con altre associazioni del medesimo stampo a tutela dei diritti dei bambini, per sostenere un cambiamento che ad oggi diventa una reale emergenza sociale.

A Reggio Calabria questa iniziativa è sostenuta anche dall'associazione "Stanza101" che collabora attivamente alla realizzazione di detta raccolta firme.