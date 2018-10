Diga del Menta, Incarnato: "Si chiude telenovela durata 30 anni"

"Si chiude una telenovela durata 30 anni. Finalmente finisce la grande sete di Reggio". E' il commento di Luigi Incarnato, Commissario Liquidatore della Sorical, dopo l'attestazione all' idoneità al consumo umano dell'acqua dello schema Menta da parte dell'Asp di Reggio Calabria. "Sorical ha completato una delle più grandi opera idropotabili della Calabria. Ciò è stato possibile grazie al presidente Mario Oliverio che ci ha creduto, ai lavoratori della Sorical e delle imprese appaltatrici che in questi tre anni hanno con serietà ed abnegazione per giungere a questo grande risultato."

Dettagli Creato Mercoledì, 10 Ottobre 2018 21:47