Stile e bellezza nel Gerace Fashion Day

Arte e Cultura incontrano la moda nella giornata nazionale dedicata ai borghi più belli d'Italia.

Dopo il successo di febbraio, con il patrocinio del comune che ospita la kermesse, Gerace Fashion Day fa di nuovo il suo ingresso al borgo, con l'evento a cura della Db model, dell'agenzia Delfino Blu, concessionaria di Miss Mondo per la Calabria e la Sicilia e promotrice di eventi.

Un defilè all'insegna della moda autunno-inverno, con le proposte di Antonella Italia, Parrotta Gioielli, Crilù, e la moda bimbi con Zero e Babylandia, negozi tra più rinomati della Locride.

Domenica 14 ottobre alle 18.00 la data dell'evento, che anche questa volta sceglie la chiesa monumentale di San Francesco D'Assisi, patrimonio architettonico nazionale.

La sfilata, organizzata da Mario Vitolo (direttore artistico) e Valeria Pellegrino, vedrà sfilare in passerella dodici modelle professioniste provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia e due modelli.

Al termine della sfilata, a conclusione di una giornata tutta dedicata al made in Calabria, il chiostro della chiesa ospiterà una degustazione di prodotti tipici calabresi e mostra dell'artigianato locale voluta a cura dell'Amministrazione Comunale di Gerace.

