Rubano in supermercato: 3 arresti nel Reggino

Nei giorni scorsi, gli agenti del Distaccamento della Polizia stradale di Brancaleone, durante l'espletamento dei servizi di controllo del territorio e di vigilanza stradale hanno arrestato tre cittadine rumene responsabili di furto aggravato in concorso. Gli operatori della Polizia di Stato, allertati da una segnalazione relativa ad una serie di furti di generi alimentari commessi da tre donne di nazionalità rumena ai danni di alcuni esercizi commerciali siti a Brancaleone e Bova Marina, hanno fermato, immediatamente dopo, un'autovettura indicata quale mezzo utilizzato dalle predette per allontanarsi dalla zona dei reati. All'interno del bagagliaio gli agenti della Polizia stradale hanno rinvenuto la merce rubata negli esercizi commerciali (bevande alcooliche e derrate alimentari) per un valore di oltre 1300 euro. Le tre donne, con precedenti di polizia per reati della stessa natura, sono state arrestate e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria che all'esito del giudizio direttissimo tenutosi nella giornata di sabato, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Dettagli Creato Mercoledì, 10 Ottobre 2018 19:20