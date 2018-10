Taurianova, scoperta piantagione di marijuana

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Polizia di Taurianova, nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto alla detenzione e produzione di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto e sequestrato circa 1 kg di marijuana. Gli operatori della Polizia di Stato hanno effettuato una perquisizione all'interno di uno stabile diroccato, nel territorio del Comune di Taurianova, rinvenendo la sostanza stupefacente già essiccata ed un bilancino di precisione. Durante le successive fasi della perquisizione, il personale operante ha individuato in un giardino adiacente allo stabile una pianta di marijuana di circa 2 metri, in piena maturazione e l'attrezzatura idonea alla concimazione ed irrigazione delle piante messe a dimora. Nell'ambito dei medesimi servizi, gli agenti della Polizia di Stato del medesimo Ufficio hanno rinvenuto e sequestrato 110 piante di marijuana in piena maturazione, con infiorescenze. La coltivazione illegale era annaffiata mediante un sistema di irrigazione abusivamente collegato all'acquedotto comunale. Entrambi i sequestri eseguiti dalla Polizia di Stato hanno consentito di togliere dal mercato illegale delle sostanze stupefacenti un'ingente quantità di sostanza stupefacente destinata alla vendita al dettaglio.

Dettagli Creato Mercoledì, 10 Ottobre 2018 19:04