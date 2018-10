"Lo scorso mese di ottobre, attraverso una nota stampa, avevo sollevato la questione relativa ai fondi assegnati alla Città metropolitana di Reggio Calabria, per il periodo 2014/2020, tramite il Pon Metro e avevo stigmatizzato l'inadeguatezza politica del Sindaco Falcomatà per non essere riuscito a elaborare dei progetti di spessore e impegnare la somma assegnata che ammonta a 90 milioni di euro".

E' quanto dichiara Nuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti Locali di Forza Italia della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

"Una questione - aggiunge l'esponente forzista - che successivamente è stata ripresa sia dalla deputazione reggina di Forza Italia sia dai consiglieri comunali del medesimo partito i quali, in modo vibrato e corale, hanno espresso, nei confronti dell'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Falcomatà, valutazioni di autentico sconforto.

E pensare che i fondi del Pon Metro si sarebbero potuti spendere per realizzare importanti opere pubbliche sulle periferie urbane, realizzare nuovi e moderni impianti di illuminazione, interventi sul sociale e per il Waterfront, mentre la mancanza di progetti ha pesantemente precluso alla città di avere dei vantaggi. Il Sindaco Falcomatà - continua l'esponente azzurro - nel corso di una conferenza stampa, appositamente convocata, ha definito le contestazioni sollevate da Forza Italia "strumentali ai fini della campagna elettorale".

Si tratta di argomentazioni che cercano di confondere le acque e screditare l'opposizione anche perché, desidero sottolineare, l'allarme lanciato da Forza Italia si riferisce alle notizie e alla classifica riportate in un articolo dal "Sole24ore", e la classifica, indipendentemente da quello che dicono sia il Sindaco Falcomatà sia l'Assessore Marino, continua a d essere impietosa. Se poi la città metropolitana riuscirà a impegnare realmente e concretamente la somma di 90 milioni di euro, questo è un fatto che avremo modo di verificarlo nel corso del tempo. Se al Sindaco Falcomatà e all'Assessore Marino i nostri rilievi non sono piaciute e hanno dato fastidio, questo, a dire il vero, a noi importa poco o nulla. La verità, su questa vicenda, al di la delle argomentazione più o meno fantasiose pronunciate con enfasi dal Sindaco Falcomatà, continuo a ripetere, è quella riportata dal "Sole24Ore".

Non ci meraviglia che cose di questo genere possano succedere in città, anche perché le condizioni di declino in cui versa il comprensorio cittadino rappresentano il triste epilogo di una gestione politica che non è stata capace, dopo quattro anni di consiliatura, a ideare, progettare e costruire un futuro radioso per la città", conclude Nuccio Pizzimenti.

Leggi anche: La replica di Falcomatà - http://ildispaccio.it/reggio-calabria/191568-reggio-falcomata-pon-metro-da-fi-dichiarazioni-strumentali-ai-fini-della-prossima-campagna-elettorale

L'allarme di Forza Italia - http://ildispaccio.it/reggio-calabria/191477-reggio-forza-italia-lancia-l-allarme-falcomata-mente-sui-fondi-europei