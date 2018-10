Torna domenica 14 ottobre “La Domenica nel Borgo”: a spasso nei Borghi più belli d’Italia

Torna domenica 14 ottobre l'appuntamento con "La Domenica nel Borgo" un'iniziativa promossa dal Club de I Borghi più belli d'Italia. L'evento che interesserà tutto il territorio nazionale vedrà la partecipazione di quasi tuti i tredici centri calabresi dal Pollino allo Stretto. A darne notizia è Bruno Cortese, coordinatore regionale del Club per la Calabria. "Domenica nel Borgo – spiega Cortese - è un'iniziativa promossa dalla nostra Associazione allo scopo di proporre un evento autunnale da abbinare a quello estivo della Notte Romantica. Aspetto saliente della manifestazione sarà quello che vedrà nel ruolo di ciceroni per un giorno le alunne e gli alunni delle scuole locali, saranno proprio loro ad accompagnare i visitatori alla scoperta di Borghi straordinari, custodi non solo di un suggestivo patrimonio storico, artistico e culturale ma anche di paesaggi incontaminati e tradizioni affascinanti. L'autunno - prosegue Cortese - è una stagione particolarmente adatta per scoprire le bellezze dei nostri centri, dove il coinvolgimento diretto della popolazione diventa condizione necessaria al visitatore per calarsi in realtà umane fatte da una quotidianità ormai quasi del tutto svanita ed oggi rintracciabile esclusivamente nello scrigno dei nostri piccoli borghi. Rinnoviamo dunque un appuntamento - conclude Cortese – che vedrà in prima linea i nostri ragazzi delle scuole, scelta questa che nell'obiettivo del Club rappresenta un ideale filo di continuità, un segnale di speranza verso il futuro, un messaggio in controtendenza attraverso cui si vuole auspicare una nuova vita pe i nostri borghi che passa dal coinvolgimento delle nuove generazioni".

Dettagli Creato Martedì, 09 Ottobre 2018 15:40