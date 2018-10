“Stefano Cucchi e gli atri - La salute e l’assistenza sanitaria nel carcere”, il 12 ottobre incontro pubblico a Reggio Calabria

A conclusione del corso, la Direzione del Master in Criminologia e Sistema Penitenziario organizza un incontro pubblico che, a partire dalla tragica morte di Stefano Cucchi nel reparto protetto dell'Ospedale Pertini di Roma, è dedicato alla complesse problematiche della Sanità penitenziaria.

Il caso Cucchi, però, non è il solo. Altre vicende, alcune delle quali molto vicine a noi, pretendono la nostra attenzione, come quella di Antonino Saladino, morto ad appena 31 anni nel carcere di Arghilla' la sera del 18 marzo 2018.

L'incontro pubblico avrà luogo Venerdì 12 ottobre alle ore 16:00 presso la Libreria Culture in via Zaleuco 8, Reggio Calabria.

Intervengono

Franco Corleone, già Sottosegretario alla Giustizia e Garante dei detenuti della Toscana;

Luciano Lucania, Coordinatore ASP RC e referente regionale Calabria dipartimento salute;

Agostino Siviglia, Garante dei detenuti di Reggio Calabria e Vicedirettore del Master.

Introduce e modera

Arturo Capone, Associato di Procedura Penale e Direttore del Master.

L'incontro è aperto a tutti ed è previsto un spazio per il dibattito.

Sono riconosciuti 2 Crediti Formativi per gli avvocati.

Si invita a partecipare.