Salvini pubblica video contro Lucano con prestanome di 'ndrangheta, Saviano: "Ora sappiamo con chi sta"

"Il Ministro della Mala Vita Matteo Salvini (e io che credevo di citare solo Salvemini) da' voce a un prestanome di 'ndrangheta (condannato in via definitiva) per attaccare chi manifesta per Mimmo Lucano. Non si scusa Salvini, non da' spiegazioni, siamo dunque autorizzati a dire che sappiamo il Ministro da che parte sta.". Lo scrive su facebook Roberto Saviano.

Dettagli Creato Martedì, 09 Ottobre 2018 11:26