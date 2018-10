Collegamenti veloci nello Stretto, Bluferries affitta altro aliscafo: una speranza per i 72 lavoratori della Liberty Lines

Un barlume di speranza per i 72 lavoratori della 'Liberty lines', dopo che la loro società non ha più' l'appalto per il trasporto nello Stretto.

Bluferries la società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ha noleggiato un'altra unita' navale l'aliscafo Salerno Jet, che si occupera' del trasporto passeggeri nello Stretto di Messima insieme ad altri mezzi. Un parte dei lavoratori, che oggi hanno protestato davanti alla Prefettura, potrebbe essere riassorbita da Bluferries per essere impiegati nell'aliscafo noleggiato per il servizio passeggeri tra Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.