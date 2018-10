Villa San Giovanni (RC), la terza edizione della giornata nazionale della psicologia

In occasione della terza edizione della giornata nazionale della psicologia, gli studi di psicologia e psicoterapia della Dottoressa Rossetti e Ripepi e lo studio della Dottoressa De Gregorio e della sua equipe, operando in perfetta sinergia aderiscono all'iniziativa aprendo il loro studio alla cittadinanza a partire da mercoledì 10 ottobre dalle 15 alle 19 fino a venerdì 12 ottobre stesso orario. L'argomento di quest'anno è l'ascolto come fondamentale strumento di aiuto e di sviluppo umano e sociale, dove lo psicologo promuove nei suoi interventi la capacità di ascolto della persona, della comunità e delle organizzazioni. Scopo dell'iniziativa, che ormai da tre anni si ripete, è proprio quello di sensibilizzare i cittadini rispetto alla figura dello psicologo, superando quella che per molti anni è stata rappresentata nell'immaginario collettivo come il professionista che interviene solo in casi gravi di disagio psichico e mentale. La figura dello psicologo oggi più che mai è presente in tutte le realtà lavorative, dalla scuola alla famiglia e in tutti i contesti sociali compresi gli enti pubblici. Lo spettro di intervento è molto ampio e molto vicina alla realtà quotidiana che tutti noi viviamo e tante volte piccole strategie e suggerimenti dello psicologo possono migliorare la qualità della vita. Per questa tre giorni fondamentale è stata l'attenzione dell'amministrazione comunale e, in particolare, degli assessorati alla salute e politiche sociali guidato dal vicesindaco Maria Grazia Richichi che da sempre è molto sensibile a queste tematiche, e alla sinergia con gli studi e la scuola. È un appuntamento costruttivo e inclusivo per la città che da la possibilità a tutti di avvicinarsi a un mondo che spesso viene visto come lontano dalle esigenze quotidiane ma che invece può essere utile e fondamentale nell'affrontare con maggiore consapevolezza la vita di tutti i giorni.

