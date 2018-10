Polistena (RC), Aspi "Padre Monti": messa per i 35 anni della fondazione

Si è svolta ieri (domenica 7 ottobre 2018, ndr), presso la Chiesa dell'Immacolata Concezione di Polistena, una Santa Messa in occasione della annuale celebrazione che la Comunità Luigi Monti e la Congrega dell'Immacolata condividono per festeggiare il Beato Luigi Monti e la fondazione della Congrega con benedizione speciale ai bambini e agli allenatori dell'Aspi Padre Monti, in occasione del 35° Anniversario dalla fondazione del sodalizio sportivo polistenese.

A celebrare la Messa Padre Giuseppe Pusceddu, Superiore provinciale della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione (concelebrata da padre Peter e padre Patrick religiosi della congregazione, e don Michelangelo Borgese, co-parroco della Parrocchia Maria Santissima Immacolata), alla presenza di don Elvio Nocera, parroco della Chiesa dell'Immacolata, che ha voluto portare un indirizzo di saluto a tutti i presenti, e della Confraternita dell'Immacolata Concezione. Presenti i collaboratori e ragazzi della Comunità.

Particolarmente emozionante, a fine messa, la presenza di una delegazione di bambini e allenatori sull'altare, accompagnati da Fratel Stefano Caria (presidente dell'Aspi Padre Monti), per ricevere la "benedizione degli sportivi" che chiede l'intercessione divina per tutti coloro che praticano lo sport e in particolare per i membri di questa storica associazione.

La Chiesa, gremita di fedeli, ha accolto con grande emozione la presenza dell'Aspi Padre Monti, nota nel territorio da 35 anni non solo per la importante attività sportiva svolta, ma sopratutto per il ruolo sociale chiave donato ai giovani e alle famiglie polistenesi e non solo.