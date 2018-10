AgrariaUniRC. Il 10 e 11 ottobre le "Giornate Micologiche" quinta edizione

Il 10 e 11 di ottobre prossimi, il Dipartimento di Agraria dell'Università

Mediterranea, ospiterà le "Giornate Micologiche" giunte alla loro quinta

edizione.

L'esposizione, realizzata dal Gruppo Micologico "Domenico Gioffré" di

Rizziconi, con il patrocinio e la collaborazione del Dipartimento di Agraria

e delle associazioni studentesche, rappresenta, con il corso di micologia di

base rivolto agli studenti, uno degli appuntamenti mirati a far acquisire le

principali nozioni per la raccolta di funghi spontanei, nel rispetto

dell'ambiente e delle normative vigenti.

La mostra, che ogni anno riscuote un vasto consenso di pubblico, consente ai

visitatori di poter ammirare i funghi autoctoni dell'Aspromonte e pone

l'attenzione, per i meno esperti, sui pericoli che un'incauta raccolta

costituisce, oltre agli interessanti aspetti scientifici, culturali e

sanitari che la micologia rappresenta.

La giornata di giovedì 10 ottobre, sarà dedicata alla raccolta e scelta dei

miceti che, nel pomeriggio, saranno classificati ed esposti. All'escursione,

coordinata dai referenti dell'Associazione Micologica "Domenico Gioffré",

prenderanno parte gli studenti universitari e quanti vorranno aderire

prenotandosi, alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Dalle ore 9.00 dell'11 ottobre, presso il Dipartimento di Agraria, sarà

possibile visitare la mostra micologica, con gli esperti Serafino Cannavò,

Carmela Macrì e Nicola Manfrida, disponibili a fornire spiegazioni e

curiosità sul mondo dei funghi.

La giornata sarà completata dalla conferenza tematica, introdotta dal Prof.

Giuseppe Zimbalatti, Direttore del Dipartimento di Agraria, il cui tema

centrale sarà dedicato a tartufi e tartuficoltura. Argomento che, oggi,

riveste grande interesse, per lo slancio che offre, a molte realtà, per

incentivare l'economia territoriale. Infatti, sono tanti i progetti

orientati alla divulgazione di modelli silvicolturali, finalizzati ad

aumentare la produttività micologica (funghi e tartufi), nel rispetto di

biodiversità ed efficienza ecosistemica delle foreste. Al confronto di

esperienze e conoscenze sugli aspetti tecnici e normativi in materia

prenderanno parte, il Dott. Sergio Tralongo - Direttore dell'Ente Parco

Nazionale d'Aspromonte, che curerà gli aspetti legati al "Ruolo del Parco

Nazionale dell'Aspromonte nella tutela della biodiversità", il Prof.

Giovanni Spampinato, Docente di Botanica ambientale e applicata del

Dipartimento di Agraria, che relazionerà su "La simbiosi micorrizica". Gli

aspetti squisitamente tecnici saranno curati dai micologi Teodoro Gigliotti,

dal Prof. Mario Vittorio Prestifilippo e da Arturo Carmelo Buccheri, che

daranno un quadro, quanto più completo ed aggiornato possibile, sulla

moderna tartuficoltura e sulle potenzialità che essa presenta.

L'incontro si concluderà con il contributo da parte di esperti e

tartuficoltori, con interventi tesi a delineare lo stato dell'arte della

tartuficoltura in Calabria.