Emma, Alessandra Amoroso e Claudio Baglioni: Tre imperdibili concerti a Reggio Calabria targati Esse Emme Musica

Alessandra Amoroso tornerà in Calabria il 24 marzo per un concerto al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Ad annunciarlo è la Esse Emme Musica di Maurizio Senese che aggiunge un nuovo imperdibile appuntamento ai già prestigiosi annunciati nelle scorse settimane: il concerto di Alessandra Amoroso si va infatti ad aggiungere alle date che terranno, sempre nella Città metropolitana dello Stretto, Claudio Baglioni (26 marzo) ed Emma Marrone (16 febbraio).

La tripletta di esibizioni dal vivo infatti avrà inizio a febbraio, giorno 16, con l'unica tappa calabrese della seconda parte dell'Essere qui Tour con cui Emma emozionerà e coinvolgerà tutto il pubblico presentando live i brani estratti dall'ultimo disco di inediti "Essere qui" e molti altri brani del suo repertorio.

Sarà poi il turno di Alessandra Amoroso che arriva il 24 marzo a Reggio Calabria fresca del suo nuovo album, in uscita in questi giorni, "10", come gli anni trascorsi dal suo ingresso nella scuola più famosa d'Italia, quella di "Amici": l'inizio di un percorso che pian piano, canzone dopo canzone, l'ha resa una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano con album ogni volta certificati multiplatino; non è un "best of" celebrativo, ma un disco di canzoni inedite.

A chiudere il tris di eventi targati Esse Emme Musica al PalaCalafiore, sarà l'attesa esibizione del 26 marzo di Claudio Baglioni che si inserisce nella serie di live di "Al centro", il nuovo viaggio emozionale cominciato a settembre all'Arena di Verona con cui il cantautore romano ripercorre i suoi 50 anni vissuti in musica, con circa 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo, riuscendo a conquistare una generazione dopo l'altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d'autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz.