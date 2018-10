Camminata in Rosa, passeggiata per le vie del centro di Palmi per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno

Proseguono le iniziative messe in campo dall'associazione La Danza della Vita, da sempre attenta non solo al sostegno della cura ma anche e soprattutto all'informazione che fa della prevenzione la migliore arma per combattere il cancro.

Lo scopo di Camminata in Rosa è quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull'importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno, sui corretti stili di vita da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare.

A Palmi domenica 14 ottobre 2018 si svolgerà la passeggiata di tutte le donne e tutti gli uomini, uniti in un solo colore, il rosa, per le vie del centro cittadino.

Il ritrovo è al Mausoleo Francesco Cilea alle ore 9.00. La passeggiata, a partecipazione gratuita e senza obbligo di iscrizione, inizierà alle ore 9.30, vuole essere un momento di condivisione e partecipazione di tutti per comunicare e informare sulla necessità di prendere parte agli screening preventivi: non a caso nell'occasione saranno allestiti in Piazza Primo Maggio gazebo informativi dove verranno distribuiti ai cittadini opuscoli sulle principali regole della prevenzione oncologica e sulle nuove armi in grado di sconfiggere la malattia o di migliorare la sopravvivenza in modo significativo, dove si potranno fare domande e trovare specialisti che sapranno dare consigli e indicazioni utili. La Danza della Vita organizza la Camminata in Rosa con il patrocinio Della Federazione F.A.V.O, Europa Donna Italia, F.A.V.O. Calabria e dell'amministrazione comunale che parteciperà insieme a 23 Associazioni di settore e non, presenti sul territorio calabrese, coinvolti tutti per avvicinare il maggior numero possibile di persone e comunicare a loro l'esperienza che hanno vissuto e il bisogno di tenersi informate e controllate.

Sposeranno l'iniziativa anche le attività commerciali della città ai quali sarà consegnato un "kit rosa" per addobbare le loro Vetrine in Rosa durante tutto il mese di ottobre.

Per informazioni è possibile rivolgersi a La Danza della Vita telefonando al numero 389 6489755 oppure inviando una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. Potrete seguire la preparazione all'iniziativa sulla pagina Facebook dell'Associazione "La Danzadella Vita -ONLUS".