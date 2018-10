Reggio, Castorina (Pd): "Il quartiere Archi cambia volto"

"Il lavoro che stiamo svolgendo sulle periferie della città è un riconoscimento doveroso delle istanze che provengono dai territori. I lavori di manutenzione delle arterie stradali cittadine, possibili grazie alla convenzione che come città Metropolitana abbiamo siglato con ANAS, rafforza ulteriormente la volontà di avvicinamento delle periferie al centro storico. I lavori che stiamo svolgendo in questi giorni su Archi, con il rifacimento della bitumazione di via Vecchia Provinciale è un punto fondamentale di questa azione di riavvicinamento, che vuole ridare la giusta attenzione ad un territorio che soffre oggi come in passato, problematiche non imputabili agli abitanti.

Il senso di questo percorso di attenzione verso la zona nord della città, attraverso il rifacimento del manto stradale ma anche attraverso i lavori di restyling della palestra del quartiere erano un impegno che avevamo assunto e che stiamo portando a compimento.

Una politica del fare che non si ferma alle buone intenzioni, ma che invece rivendica il ruolo di attore principale di un cambiamento che ambisce a ripristinare la normalità dei territori, per troppo tempo negata.

Oggi il quartiere di Archi cambia volto, torna ad essere più vivibile, vuole proporsi come esempio di convivenza civica sociale e solidale.

Il nostro impegno non si arresta, perché oltre alla bitumazione di via Vecchia Provinciale Archi e alla consegna della palestra ristrutturata e pronta per essere messa a disposizione della collettività, abbiamo in programma altri interventi sul quartiere.

A breve partirà, grazie ad un accordo in convenzione con Terna S.p.A, un restyling del verde pubblico e dell'arredo urbano che cambierà radicalmente il volto di Archi e che finalmente lo renderà un quartiere a misura di abitante.

Un impegno, il nostro che non può e non deve far scemare l'attenzione dell'amministrazione sulle importantissime opere che si stanno ultimando. Una attenzione che deve essere rivolta però anche dagli stessi abitanti che dovranno essere i primi custodi del quartiere.

Noi come amministrazione abbiamo inteso concentrare una particolare attenzione sulla zona, come abbiamo fatto in occasione delle problematiche riguardanti la raccolta differenziata e bonificando quelle micro discariche che spesso sono state create lungo le vie principali del quartiere.

Vogliamo riportare Reggio e le sue periferie alla normalità. Vogliamo farlo insieme ai cittadini, consapevoli del fatto che noi saremo da esempio insieme a loro e che la popolazione sarà il primo custode del bene pubblico. Insieme, uniti, l'affermazione della normalità, sarà certamente una conquista collettiva, una vittoria condivisa, un obiettivo a portata di mano". Lo afferma in una nota Antonino Castorina, Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio e Capo Gruppo PD Comune di Reggio Calabria.