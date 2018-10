Il sottosegretario Molteni: "44 nuove unità per la questura di Reggio Calabria"

"Nessun taglio del personale delle questure ma un rafforzamento per tutte le citta' italiane". E' quanto afferma il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni che ha recentemente incontrato i sindacati proprio sulla questione della riorganizzazione dei presidi sul territorio. "Genova, in particolare, non subira' sforbiciate ma avra' almeno 28 agenti in piu'. E idem per Reggio Calabria, che otterra' almeno 44 uomini e donne in piu' per il contrasto della criminalita'". Numeri che, conclude Molteni, "potranno essere ulteriormente incrementati, anche grazie al piano di assunzioni".

Dettagli Creato Domenica, 07 Ottobre 2018 13:07