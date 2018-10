Reggio: successo per il "Sorriso nelle note 8^ edizione" in ricordo di Antonio Bellantoni

La giornata degli angeli e la festa dei nonni non poteva svolgersi meglio di così per i volontari dell'associazione angeli bianchi onlus in memoria del maestro Antonio Bellantoni, scomparso prematuramente poco tempo fà; gli angeli hanno raggiunto il loro obiettivo di poter fare una donazione al "Comitato Sissy la Calabria è con te", che sostiene e supporta la famiglia di Sissy Trovato Mazza, la giovane poliziotta penitenziaria di Taurianova, ed ex campionessa italiana della Pro Reggina C5, trovata in fin di vita in un ascensore di ospedale nella città dove svolgeva servizio, in cause ancora misteriose; Sissy purtroppo si trova ancora in stato di coma, nella casa dei genitori, dopo una lunga degenza in ospedale. Una serata effervescente e piacevole, condotta da Albanese Maurizio e Domenica Romeo, valletta Lucia Ieracitano; un apertura da mille e una notte offerta dalle bravissime ballerine della Ishtar Belly Dance capitanate dalla maestra Alessandra Monorchio con la loro danza del ventre; tante risate anche col cabarettista e attore, Antonio D'Ausilio direttamente da Zelig e Made in Sud; grande interpretazione anche del giovane cantante emergente Andrea Milasi, con una performance coinvolgente. La serata non manca di emozioni, offerte dalle ragazze della Società Ginnastica Virtus Reggio, che si sono esibite in un bellissimo balletto commovente sulle note di una delle tantissime canzoni del maestro Antonio Bellantoni, il cui ricordo meraviglioso è stato ascoltato dalle parole della maestra delle ginnaste e dalla lettera scritta dalla sorella Anna, e letta dal presentatore. Serata non solo di musica ballo e cabaret, ma anche di sport con la presentazione della squadra di calcio a 5 femminile ProPellaro SoccerLab, allenata da Cristoforo Inuso, sempre vicino al mondo della solidarietà. Consegnato il Premio nazionale ANGELI BIANCHI 8^ edizione alla campionessa del mondo di boxe femminile Amira Angela Cannizzaro, che orgogliosamente porta in alto nel mondo dello sport la nostra Reggio, e vicina al volontariato, con umiltà e altruismo che fanno di lei una sportiva speciale. Chiusura di serata col cantante Mario D'Alio, venuto dalla Sicilia per abbracciare la causa dell'associazione come tutti gli splendidi artisti presente. Esibizione a sorpresa del piccolo Orlando col suo organetto accompagnato dal giovanissimo Giovanni col tamburello. Premiato anche il bravissimo fotografo Antonello Diano, che da anni con la sua meravigliosa famiglia, è vicinissimo agli angeli bianchi. Il presidente dell'associazione, Albanese Maurizio, insieme ai volontari, Giusy, Claudia, Domenica N. e Caterina, hanno consegnato direttamente quella sera sul palco l'assegno al comitato per Sissy, con immensa gioia ed emozione. Scenario di questa splendida serata del due ottobre, è stato il rinnovato e carismatico Teatro Metropolitano, del dopolavoro ferroviario, a cui vano i ns ringraziamenti per l'ospitalità del d.a. Benvenuto Marra ed il presidente dlf De Marco Franco, e al tecnico service Roberto La Grotteria. I progetti di angeli bianchi onlus, continuano, rivolti sempre alle fasce deboli e disagiate, per diventare volontario o chiedere il loro sostegno: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o www.angelibianchi.com

Dettagli Creato Domenica, 07 Ottobre 2018 08:55