"Riace non si arresta!", Fratoianni (LeU): "Col cuore in Calabria"

"I ritardi degli aerei da Fiumicino per la Calabria che si sono creati a causa del maltempo mi hanno impedito di giungere in tempo a Riace", spiega il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, esponente di Liberi e Uguali, in una diretta video su Facebook. "A Riace pero' ci sono con la testa e con il cuore - garantisce - e sono convinto che li' ci saranno migliaia di persone per testimoniare la solidarieta' ad un sindaco come Mimmo Lucano che come abbiamo detto piu' volte in questi giorni e in questi anni, e' una persona che andrebbe premiata e difesa, valorizzata la straordinaria esperienza di questo paese. Perche' non si puo' criminalizzare la solidarieta', non si puo' arrestare l'umanita'", conclude.

Dettagli Creato Sabato, 06 Ottobre 2018 16:31