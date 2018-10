Reggio: il Cis della Calabria promuove la tavola rotonda “La protesi in ortopedia”

Lunedì 8 ottobre 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale "P. De Nava" di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nell'ambito del ciclo di incontri sulla medicina, promuove la tavola rotonda "La protesi in ortopedia". A parlarne sono i medici: Fortunato Borruto, specialista ortopedico, chirurgia della mano e dell'arto superiore, Stanislao Florio, specialista in ortopedia e artroscopia, Giulio Pugliesi, primario di ortopedia e traumatologia presso la clinica "Caminiti" di Villa S. G. Le protesi ortopediche sono dei componenti idonei a sostituire un segmento scheletrico del corpo umano in seguito a eventi traumatici o malattie congenite.

Dettagli Creato Sabato, 06 Ottobre 2018 08:58