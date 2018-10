L'8 ottobre il congresso della FILT-CGIL di Reggio Calabria

L'XI° Congresso della FILT-CGIL di Reggio Calabria è convocato per il prossimo 8 ottobre dalle ore 9:30 presso la sala conferenze dell'ATAM sita in via Largo Botteghelle a Reggio Calabria.

Il Congresso, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali territoriali, sarà introdotto da Pasquale Laganà della segreteria provinciale e vedrà la presenza di numerosi ospiti rappresentanti del mondo delle imprese e del lavoro.

Il Congresso avrà il compito di rendere pubblica la proposta della CGIL sul sistema della mobilità e dei trasporti a Reggio, sullo Stretto ed in Calabria, affrontando le problematiche di crisi ma anche indicando la prospettiva dello sviluppo possibile.

Saranno presenti il segretario regionale Nino Costantino e il Segretario nazionale Natale Colombo.