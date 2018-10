Reggio, i 5Stelle raccolgono le firme per avere risposte da Falcomatà

L'Associazione Meetup Reggio Calabria, con la presente raccolta firme, chiede immediate risposte da parte dell'attuale Sindaco Giuseppe Falcomatà, sulle seguenti questioni, ormai note alla cittadinanza:

- Inchiesta sulla mala depurazione a Reggio Calabria, dal 2011 a oggi, che vede coinvolto il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà;

- Inchiesta sul caso "MIRAMARE" nel quale il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, assieme ad altri componenti della giunta è accusato in abuso di atti di ufficio;

- Sempre in ambito di cronaca giudiziaria, le imbarazzanti intercettazioni relative al caso Luna Ribelle, con agevolazioni ad amici, che molti giornali danno addirittura vicini alla cosca Libri;

- L'annosa, non risolta anzi drammaticamente acuìta, questione relativa alla cronica mancanza d'acqua in molte zone della città e della sua non potabilità, quest'ultimo aspetto, peraltro, nella maggior parte dei casi, colpevolmente e non prontamente, segnalato alla cittadinanza proprio dal Sindaco, quale massima autorità sanitaria;

- Il caos relativo alla gestione dei rifiuti, le pessime condizioni delle strade cittadine ed il degrado generale in cui versa la città dopo 4 anni di amministrazione;