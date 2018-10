“Movimento per la rinascita del Pci e per l’unita’ dei comunisti” aderisce alla manifestazione del 6 ottobre 2018 a Riace

"Riteniamo giusta ed opportuna la manifestazione organizzata da vari Movimenti, Associazioni, Organizzazione Sindacali per il prossimo 6 ottobre a Riace a sostegno del Sindaco Mimmo Lucano.

E', evidentemente, un momento difficile per Mimmo Lucano ma per tutta la comunità multietnica di Riace; forse il momento più difficile mai attraversato.

La recente vicenda giudiziaria che ha coinvolto Mimmo Lucano rischia di far fallire non una singola esperienza ma un modello sociale intorno al quale un paese, ormai fantasma, è risorto.Ha fatto parlare di se in tutto il mondo; è diventato un esempio da emulare; una bella esperienza in cui si è dimostrato che una società multietnica non solo può convivere ma può rappresentare anche volano di sviluppo; di ricchezza culturale e sociale.In una terra spesso – ingiustamente – etichettata come terra di ndrangheta non è cosa da poco.Sicuramente l'inchiesta giudiziaria farà il suo corso e siamo fiduciosi nella serenità e terzietà con la quale i Magistrati della Procura e del Tribunale di Locri esamineranno i fatti senza farsi influenzare, nemmeno da chi, avendo il potere, tenta di buttare fango su una delle poche esperienze positive di un vituperato Mezzogiorno.

E' certo però che in questo momento di difficoltà la Comunità di Riace ha bisogno di sentire l'affetto, la stima dei tantissimi cittadini Calabresi - e non solo - che da sempre hanno seguito – ed accompagnato - con estrema simpatia quell'esperienza, che ha dimostrato peraltro la capacità dell'accoglienza dei Calabresi che, del Modello Riace, hanno fatto un punto di orgoglio esportato in tutto il mondo.Per questo saremo presenti domani e parteciperemo alla manifestazione con una nutrita delegazione di compagne e compagni". Lo scrive il Movimento per la Rinascita del P.C.I. e per l'Unità dei Comunisti Calabria.