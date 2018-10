Samo (RC), Il 6 ottobre manifestazione di protesta a favore di padre Claudio Cantù

Si terrà nella giornata di sabato 06.10.18, organizzata dai fedeli della locale parrocchia di Samo, una manifestazione di protesta a favore dell'amato Padre Claudio Cantù ex (ormai)Parroco.

"Dopo 27 anni di amorevole servizio – si legge in una nota – infatti viene "messo a riposo" per ordini superiori. Nell'arco di tutti questi anni, notevole è stato il suo operato: ha provveduto a ristrutturare interamente la chiesa arricchendola di manifatture di notevole pregio,migliorando l'oratorio ma soprattutto preoccupandosi del benessere (non solo spirituale) dei nostri parrocchiani.

Proprio per questo motivo, negli ultimi mesi si è creato un movimento spontaneo, per cercare di far realizzare l'ultimo desiderio del loro amato Padre: poter festeggiare il 60° anno di sacerdozio che cadrebbe nel mese di febbraio 2019 e che potrebbe proprio coincidere con l'ultimazione dei lavori del campetto da calcetto attiguo all'oratorio. Proprio tale campetto è uno dei tanti lavori che ha intrapreso P. Claudio e che finalmente sta giungendo a conclusione.

Per spiegare tali motivazioni una numerosa delegazione della comunità si è recata da Vescovo Francesco Oliva, che aveva promesso quanto prima di recarsi presso la parrocchia. Ma così non è stato: non solo non è venuto, ma per tutta risposta ha mandato una lettera aperta ai fedeli in cui tra le tante cose rimproverava alcuni laici di essersi "lasciati andare a mormorio e pettegolezzi."

Delusi da questo atteggiamento, il comitato ha deciso di manifestare pubblicamente dissenso e indignazione, procedendo ad una raccolta firme che ha visto l'adesione generale della popolazione e persino della piccola comunità di fede Evangelica.

Si chiede semplicemente di poter realizzare questo suo ultimo desiderio... viene concesso anche hai carcerati, e perchè non ad un uomo operatore di pace?".