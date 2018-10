Bova (RC), il Movimento Nazionale per la sovranità con Alemanno celebra la prima festa tricolore

"Sabato 29 settembre 2018 il Movimento Nazionale per la Sovranità, insieme al suo Segretario Nazionale On. Gianni Alemanno ha trascorso una giornata tra i cittadini della provincia reggina con una serie d'incontri utili a tracciare un progetto di sviluppo per il Mezzogiorno che abbia una visione di modernità e di progresso. Una lodevole iniziativa che ha avuto il suo epilogo nel borgo medioevale di Bova dove nella nuova sede dell'area denominata "Spazio Cultura" è intervenuto a chiusura dei lavori di questa I° Festa Tricolore, il Coordinatore dell'area Grecanica Pino Casile, che insieme alle autorità locali ha con successo anticipato l'apprezzato intervento del nostro Segretario Nazionale, che ha potuto anch'esso partecipare insieme ai tanti cittadini accorsi, ad un ben organizzato spettacolo musicale in mezzo a Stand Enogastronomici di prodotti locali".

Lo si legge in una nota del Movimento Nazionale per la Sovranità di Reggio Calabria.

Dettagli Creato Giovedì, 04 Ottobre 2018 19:38